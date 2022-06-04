День народження відзначає Луганщина. 84 роки тому область була утворена у межах, які проіснували до початку війни. 2014 року "рускій мір" відкусив спочатку одну частину області, а натепер - окупував уже понад 90 відсотків території регіону.

Нинішній обласний центр, Сєвєродонецьк, продовжує боротися за свою свободу. І святкування дня народження буде. Але після перемоги та повної відбудови, адже вже зараз зрозуміло - після війни регіон доведеться будувати з нуля. Про ще один день війни на найгарячішому, східному фронті, Євген Соломін.

У Сєвєродонецьку росіяни нещадно б'ють по багатоповерхівках. Аби завдати максимальної шкоди і без того знищеному місту. Цілять також по хімічному об'єднанню "Азот", у бомбосховищах якого, за даними Луганської обласної військової адміністрації, ховається до 800-сот місцевих. У центрі Сєвєродонецька тривають вуличні бої.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Нашим защитникам удается проводить локальные операции, добиваться успеха. И это дает нам шанс, надежду, что это будет происходить. Более того, поменяется ситуация по самому городу.

Бої не припиняються також у селах навколо Сєвєродонецька. У Лисичанську - окупанти вцілили в пожежну частину.

Лисичанськ зруйновано на 60%, у місті немає світла, газу, електрики, телефонного зв'язку та Інтернету. Зі 100 тисяч населення у місті лишилося до 20 тисяч осіб.

Олександр Заїка, начальник Лисичанської міської військової адміністрації:

Зранку в місті внаслідок артилерійського обстрілу загинула жінка. Є поранені.

Дорогу життя Лисичанськ-Бахмут контролюють українські військові, але для евакуації вона небезпечна, бо ворог її постійно обстрілює.

На цих кадрах палає селище Щурово на Донеччині. Здавна це був курорт місцевого значення. Але нині окупанти тут застосовують тактику випаленої землі. Загалом за добу Донеччина пережила 17 обстрілів.

У містах і селах на лінії фронту нові жертви - троє людей вбито, 8-ро - поранені.

У містах Донеччини проблеми з водопостачанням. Ворог цілить також у лінії електропередач і нищить критичну інфраструктуру.

Для відновлення водопостачання на півночі Донецької області необхідно відновити подачу електрики на насосні станції. Через постійні обстріли енергетики зараз не мають змоги розпочати ремонт. Тому я вкотре закликаю всіх евакуюватись.

Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації:

Волонтери, рятувальники та поліцейські наголошують - маршрути евакуації на Донеччині зараз безпечні.

100 днів повномасштабного вторгнення - підтверджують, що 22-га армія світу продовжує ганяти 2-гу армію в степах України та й тут її поховає.

Навіть тут - на передовій в Мар'їнці українські поліцейські та українські журналісти знаходять український прапор. Слава Україні! Героям слава!