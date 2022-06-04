За 100 днів війни Україна зробила потужний ривок до членства в Євросоюзі. Ми подали офіційну заявку, отримали з Брюсселя перший документ для отримання членства - опитувальник від Єврокомісії, в рекордно швидкі терміни заповнили його і в найближчі тижні Єврокомісія має оголосити свою оцінку щодо готовності України отримати статус кандидата на членство Євросоюзу.

Набуття ж самого членства - дещо триваліший процес, але ми на правильному шляху. Про кроки останніх 100 днів у напрямку до ЄС - розкаже Олена Абрамович.

Двадцять восьме лютого. З флагштоків перед будівлею Європарламенту в Брюсселі знімають прапори 27 країн-членів Євросоюзу. Натомість вивішують українські - почергово зі стягами ЄС. Вони майорітимуть там ще кілька тижнів. І в цей час Євродепутати докладатимуть максимум зусиль, аби наш прапор залишився тут назавжди.

Олена Абрамович, кореспондентка:

З першого дня повномасштабної війни - тут, у Європарламенті, всі інші питання відійшли на другий план. Депутати вдень і вночі радились, що вони можуть зробити вже зараз, аби зупинити путіна.

Анна Залевська, депутатка Європарламенту з Польщі:

Ніхто не міг повірити у те, що в Європі у 21 столітті росія безпідставно нападе на Україну, ще й в такій агресивній формі. Нас переповнювали емоції, ми щодня дивилися новини, стежили за ситуацією. Всі суперечки відійшли на другий план - всі стали однодумцями.

Уже на шостий день війни - першого березня - євродепутати голосують рішення, яке ще тиждень тому ніхто навіть не обговорював - якнайшвидше надати Україні членство в ЄС.

Петрас Ауштрявічус, литовський євродепутат:

Сьогодні нас знову 28 в ЄС. Україна стала прекрасним членом Європейської сімʼї. Україна сміливо бореться за європейські цінності та свободу європейців. Даймо Україні те, що вона заслужила: надамо статус кандидата зараз, а потім - приймемо її до ЄС.

Після цього майже одноголосного голосування депутати - із президенткою Європарламенту виходять на вулицю. Разом з українцями, які там зібралися, співають наш гімн.

Офіційну заявку на членство Київ надіслав напередодні. В Європарламенті чули, що вона готується. І зраділи, як швидко це відбулось.

Петрас Ауштрявічус, литовський євродепутат:

Хорошо, что с нами не было консультаций. Потому что если бы начались консультации - когда, в какой мере, в какой форме это предоставлять - это выбор и право Украины как европейской страны.

Детальніше про те, коли й в якій формі приймати Україну до ЄС, десятого березня у Версалі обговорили вже лідери країн Євросоюзу. Саме за ними - остаточне рішення. Ухвалити його вони мають одноголосно - (показуємо Орбана) навіть одна країна може накласти вето. Впевненості, що Україну приймуть до ЄС швидко, - попри усю політичну підтримку - великоваговики не демонстрували.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Ми повинні надіслати сильний сигнал Україні та українцям. Але водночас ми маємо бути обережними. Чи можна залучати до членства країну, яка перебуває у стані війни? Я так не вважаю. Чи повинні ми зачинити двері й сказати "ніколи"? Це було б несправедливо.

Марк Рютте, премʼєр-міністр Нідерландів:

Нідерланди були серед перших, хто допоміг Україні зброєю, і так само одними з перших ми закликали до ухвалення жорстких санкцій проти росії. Тому не сумнівайтеся у тому, що Нідерланди за Україну. Але швидкої процедури приєднання до ЄС немає, її просто не існує.

Стандартна процедура - розтягується на роки. Приміром, початкова частина першого етапу - це оцінка країни від Єврокомісії, яка готується зазвичай рік-півтора. Та попри заяви про відсутність скороченого шляху - щодо України - Єврокомісія вирішила підготувати оцінку в рази швидше.

Необхідний для цього опитувальник президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Володимиру Зеленському під час візиту в Київ та у щойно звільнену від рашистів Бучу - 8 квітня.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії:

Опитувальник, який тут, - це основа для нашої дискусії найближчими днями, це початок вашого шляху до ЄС. Ми готові 24 години 7 днів на тиждень допомагати вам заповнювати цей опитувальник. Ми багато знаємо одне про одного, бо дуже інтенсивно працювали останні роки, разом. Тому у нас підуть не роки, як зазвичай, щоб надати висновок, а, думаю, лише тижні.

Свій висновок Єврокомісія має надати в середині червня - тобто за тиждень-два. Без сумніву - він буде позитивним. За даними Брюссельського центру з дослідження європейської політики, Україна відповідає критеріям приблизно на тому ж рівні, що й країни Західних Балкан, які вже мають статус кандидата. Але саме Західні Балкани, які роками очікують на членство, можуть стати причиною гальмування процесів. Бо сказати Києву "так" - це обурити інших.

Александер Шалленберг, міністр закордонних справ Австрії:

Північна Македонія подала заявку 17 років тому. І ми зараз обговорюємо, чи відкривати нарешті перемовини про вступ з ними та Албанією. Розширення - це найсильніший геополітичний інструмент, який ми маємо. Але давати статус кандидата, щоб потім нічого не відбувалось роками опісля - так не працює.

Таку позицію австрійський міністр закордонних справ висловив на Світовому економічному форумі у Давосі. Австрія, не єдина країна, яка має сумніви щодо того, чи надавати зараз Україні статус країни-кандидата. Прем'єр Італії Маріо Драгі нещодавно - після позачергового саміту ЄС - заявив: Італія - чи не єдина країна із великих держав Євросоюзу, яка не проти такого рішення. А французький президент, Еммануель Макрон - зараз лобіює новий формат співпраці замість членства.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Це не може бути лише через розширення ЄС. Саме тому я запропонував кілька тижнів тому створити Європейську політичну спільноту, перспектива якої задаватиме політичні рамки з регулярними зустрічами та сесіями. І я хочу запустити цю ініціативу у найближчі тижні.

Чи означає позиція Макрона, що на найближчому саміті - 23-24 червня - лідери ЄС не дійдуть згоди щодо надання Україні статусу країни-кандидата? Можливо. Але навіть якщо цей гучний сигнал підтримки не прозвучить зараз - це не відмова. І лідери ще зможуть сказати Україні своє "так" на будь-якому наступному саміті. І ключову роль у цьому процесі може зіграти суспільство ЄС. Бо за останніми опитуваннями - більшість громадян "за" приєднання України до блоку. А до думки виборців західні політики - прислухаються.