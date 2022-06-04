Війна в Україні може завершитися до кінця 2022 року. Такий прогноз дав міністр оборони України Олексій Рєзніков під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави. Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року.

Олексій Резніков нагадав, що мрією кремлівської влади є "зібрати "їхні" землі".

Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити росію та стримувати у майбутньому... Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх "орки".

Міністр оборони оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора. Натомість, Сили оборони України потребують більше щоб перейти в ефективний контрнаступ і відкинути російських загарбників за межі нашої держави, звільнити усі тимчасово окуповані території.

Тепер намагаємося отримати більше засобів радіоелетронної боротьби для протидії російським безпілотникам. На противагу, Сили оборони України потребують теж дронів для розвідки, наведення артилерії. Ми повинні "осліпити" російських загарбників, але зберегти свої "очі".

Нагадаємо, що в середині травня міністр Резніков закликав українців готуватися до тривалої війни з росією. І підтвердив, що фактично економіка України переходить на військові рейки.