До 9 травня, який багатьма експертами розглядався як певний "рубікон", росія отримала стратегічну поразку - не змогла знищити українську Державу шляхом військової інтервенції та зміни влади на російських маріонеток. Про це у зверненні заявив міністр оборони Олексій Резніков.

І закликав українців готуватися до тривалої війни з росією.

На цьому тлі ми входимо у нову - довготривалу - фазу війни. Щоб перемогти в ній, треба ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проєктувати нашу силу так, щоб ворог, врешті-решт, не витримав... На нас очікують надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде - точно не скаже ніхто.

Міністр оборони заявив, що наявні запаси зброї радянського виробництва в ході бойових дій високої інтенсивності швидко вичерпаються. Тому Україна з допомогою західних партнерів переходить озброєння західних зразків і калібрів, які використовують країни НАТО.

Ми вже отримуємо важке озброєння від партнерів. Зокрема, американські гаубиці М777 калібру 155 мм вже працюють на фронті. Три місяці тому це вважалося неможливим. Понад 1,5 тис. українських воїнів вже навчаються чи у найближчі дні розпочнуть опановувати техніку наших партнерів, щоб потім повернутися у якості інструкторів. Хтось, як артилеристи, одразу піде в бій.

Глава Міноборони підтвердив, що фактично економіка України переходить на військові рейки.

Було запущено процеси, які забезпечать нарощування оборонного потенціалу України. Це стосується і закупівель, і виробництва необхідного. Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога. У рамках курсу, який визначив Уряд, ми робимо акцент на стимулювання українських виробників.

За словами Резнікова, мета української влади - відновити суверенітет і територіальну цілісність держави у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, що Євросоюз надасть Україні військову допомогу ще на 500 млн євро.