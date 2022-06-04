Українські захисники на Донбасі у суботу, 4 червня, відбили 5 атак російських військ. На трьох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.

За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:

3 танки;

4 артилерійські системи;

11 бойових броньованих машин;

26 одиниць автомобільної техніки;

бойовий гелікоптер К-52;

2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт російських військ.

Нагадаємо, що 4 червня окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".