На Донбасі ЗСУ знищили 43 одиниці ворожої техніки та гелікоптер К-52 [ Редагувати ]
Українські захисники на Донбасі у суботу, 4 червня, відбили 5 атак російських військ. На трьох локаціях ще тривають бої. Про це повідомляє Угруповання Об’єднаних сил в оперативному зведенні на 21:00.
За добу, що минає, українська армія знищила в Донецькій і Луганській областях:
- 3 танки;
- 4 артилерійські системи;
- 11 бойових броньованих машин;
- 26 одиниць автомобільної техніки;
- бойовий гелікоптер К-52;
- 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники знищили два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт російських військ.
Нагадаємо, що 4 червня окупанти обстріляли чотири міста Донецької та Луганської областей за допомогою ракетного комплексу "Точка-У".
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