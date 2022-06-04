На сході ЗСУ знищили два склади та командно-наглядовий пункт окупантів [ Редагувати ]
На сході України українські захисники знищили два склади з боєприпасами та командно-наглядовий пункт російських військ. Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Втрати окупантів за останню добу становлять:
- особового складу - 60,
- БТР - 1,
- ББМ - 1,
- мінометів - 2,
- АТТ - 26,
- паливозаправників - 1,
- БПЛА - 3.
Нагадаємо, що на Донбасі ЗСУ 4 червня збили ворожий гелікоптер.
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