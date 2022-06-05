В Італії почали робити перші виплати українським біженцям з дітьми, які прибули в країну після початку російської агресії.

Про це повідомили у департаменті цивільного захисту Італії.

Матдопомогу планують видавати щомісяця протягом трьох місяців по 300 євро на дорослого плюс 150 євро за кожну дитину.



Щоб оформити допомогу, потрібний дозвіл на проживання за програмою тимчасового захисту. Документ можна отримати у відділі імміграційної служби у поліції разом з італійським ідентифікаційним номером (Codice Fiscale).

Крім того, потрібно не менше 10 днів проживати в орендованому житлі, яке знайдено самостійно.

Codice Fiscale є необхідним для входу на платформу, де реєструються заяви на виплату допомоги. Подавати заявки можна до 30 вересня 2022 року.



Про зарахування виплат надходить оповіщення на мобільний телефон, одразу після цього можна забрати отримати гроші у будь-якому поштовому відділенні. За заявками, поданими до 20 числа місяця, допомога виплачується у перші 10 днів наступного місяця. При собі необхідно мати посвідчення особи та довідку з Codice Fiscale.

Забрати перераховані кошти, які видають готівкою, можна лише особисто протягом двох місяців. Якщо цього не зробити, їх надання анулюють. Допомогу можуть виплатити відразу за два або три місяці.