Українські військові здатні вибити окупантів із Сєвєродонецька. Однак, місто не має важливого стратегічного значення. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в бліц-інтерв'ю для "Суспільного".

"Тут військове командування має приймати рішення, тому що вибити росіян із Сєвєродонецька- можливо. Це завдання нам під силу. Єдине - а який буде наступний крок? Вони відійдуть і з важкої артилерії з авіацією знищать все. У стратегічному плані місто Сєвєродонецьк не має величезного значення", - заявив Гайдай.

Як зауважив голова Луганської ОВА, Лисичанськ має більш вигідніше значення для українських військових через своє розташування. Однак, враховуючи те, що Сєвєродонецьк, є обласним центром, відбиття міста підніме бойових дух українців, а росіян - деморалізує після їх "гучних" заяв про контроль.

"А як вони контролюють місто, де точаться бої? Тільки позавчора взяли шістьох полонених. Що ж це за контроль такий? Ми ж розуміємо, що вони просто брешуть", - додав Гайдай.