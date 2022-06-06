Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони будуть припускати пом'якшення санкцій проти росії. Економічний тиск продовжиться.

Про це повідомляє Politico.

Як відомо ООН намагається домовитися з росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.

Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що"США не погодяться на угоду, при якій на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".

За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти москви. Даної позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.