США не скасують санкції проти росії в обмін на розблокування експорту з України - Politico [ Редагувати ]
Влада США не підтримає домовленості щодо розблокування експорту українського зерна, якщо вони будуть припускати пом'якшення санкцій проти росії. Економічний тиск продовжиться.
Про це повідомляє Politico.
Як відомо ООН намагається домовитися з росією щодо того, щоб Україна змогла відновити експорт зерна через Чорне море.
Як повідомляє видання, один з американських чиновників заявив, що"США не погодяться на угоду, при якій на Кремль припиниться будь-який економічний тиск".
За відомостями газети, республіканці в Конгресі США також виступили проти пом'якшення санкцій проти москви. Даної позиції, зокрема, дотримується сенатор Джим Ріш (від штату Айдахо), який є старшим республіканцем в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу США.
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