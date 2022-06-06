У Латвії заборонили всі російські канали [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів, які раніше не були заборонені. Заборона набирає чинності з 9 червня і діятиме доти, доки hосія не припинить війну в Україні та не віддасть Крим.
Трансляцію заборонили після ухвалення відповідної законодавчої ініціативи, згідно з якою у Латвії не можуть працювати програми, зареєстровані в країні, що загрожує незалежності та територіальній цілісності іншої країни.
Під заборону потрапили такі канали, як E TV, Ілюзіон+, "Кіно24", "Світ ТВ", "Полювання та риболовля", "Перець", "Російський Ілюзіон" та інші.
Зазначимо, рішення про блокування російських каналів - у тому числі розважальних - NEPLP ухвалив на початку березня.
по темі
Тимчасова втрата територій в ході відступу Збройних сил України не є трагедією
Станом на понеділок, 6 червня, Запорізький та Сєверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті
Вертольоти вже завантажують на одній із баз Повітряних сил США
Українські військові здатні вибити окупантів із Сєвєродонецька
Під час ранкового обстрілу Києва російські військові вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу