Балтійське море - під захистом НАТО. Біля узбережжя Швеції стартували масштабні військово-морські навчання. Взяти в них участь запросили і потенційних членів блоку - Фінляндію та Швецію. Тетяна Логунова - розкаже більше.

Американський військовий корабель Kearsarge - в порту шведського Стокгольма. У місцевих та туристів є кілька годин, щоб сфотографувати унікальний десантний лінкор. Вже по обіді він покине порт і вийде у Балтійське море, щоб взяти участь військово-морських навчаннях НАТО.

Відсьогодні і до 17-го червня. Альянс демонструє обороноздатність і готовність до захисту Балтійського регіону. До маневрів залучили 7 тисяч військових, 75 літаків та 45 кораблів. І 16 країн - нинішні та потенційні члени НАТО - Швеція та Фінляндія, які кілька тижнів тому подали заявки на вступ до блоку.

Навчання у Балтійському морі НАТО проводить щороку. Утім, цьогорічні будуть на порядок масштабнішими ніж зазвичай. Зважаючи на стратегічну важливість регіону.

Марк Міллі, голова Комітету начальників штабів ЗС США:

Балтійське море має стратегічне значення, воно є одним із ключових морських шляхів світу. Щодня Балтикою проходять півтори-дві тисячі торгових суден.

На борт американського військового корабля піднялися і шведські високопосадовці. Щоб зробити декілька політичних заяв.

Магдалена Андерсон, прем'єрка Швеції:

Військова присутність, яку ми тут бачимо, є вираженням підтримки США і сильним політичним сигналом у вирішальний період історії. Повномасштабне вторгнення Росії на територію України, суверенного і демократичного сусіда, є незаконним, і воно має бути припинене. Трансатлантична єдність, яку ми демонстрували протягом останніх тижнів і місяців, буде збережена і в майбутньому.

Марк Міллі, голова Комітету начальників штабів ЗС США:

Приєднання Швеції та Фінляндії до НАТО буде проблематичним для присутності росії в Балтійському регіоні. А для НАТО - навпаки, дуже вигідним.

Коли Альянс офіційне візьме у свої лави Швецію та Фінляндію - поки що невідомо. Відмовитися від застережень і досі не готова Туреччина. Можливо, Анкара змінить свою позицію після консультацій з представниками цих країн, які модеруватиме генсек НАТО. Вони заплановані на середину тижня.