На блокпостах Херсонщини окупантам дозволили розстрілювати цивільних [ Редагувати ]
Служба безпеки України отримала інформацію, що на внутрішніх блокпостах тимчасово окупованої Херсонщини загарбникам дозволено розстрілювати цивільних, які здадуться їм підозрілими. Про це стало відомо СБУ із перехопленої розмови двох окупантів із так званої "ДНР".
За даними спецслужби, ці особи забезпечують патрулювання для російських загарбників на сусідніх блокпостах у Херсонській області.
"Мне сказали: если подозрительная личность, без разговоров сжигать… У меня приказ от майора такой: появляется машина или фура, или шо с яблоками, смотришь, спрашиваешь: "Шо везешь?". Если человек подозрительный, ... без разговоров", - розповідає вояка з позивним "сєдой".
А його співбесідник уточнює: "…Ага, с твоей стороны вы их первыми будете сжигать. А если не успеете, то мы?".
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