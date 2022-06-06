У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель - мер [ Редагувати ]
У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають вуличні бої. Українські захисники та російські окупанти ведуть справжню артилерійську дуель. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.
У Сєвєродонецьку йдуть запеклі бої, вуличні бої, це дуже складно. При цьому ведеться артилерійська дуель.
Звісно, маємо сподівання, маємо віру в наші Збройні сили, але ніхто не збирається залишати місто і маємо його відбивати.
За словами мера, росіяни переважають у живій силі і буквально трупами проторюють собі шлях.
Так було і на початку штурму, коли рашисти атакували місто. Вони кидають і кидають новий людський ресурс. І це ускладнює ситуацію.
Командир батальйону Нацгвардії Петро Кузик підтвердив, що у Сєверодонецьку точаться запеклі вуличні бої. Українські захисники та рашисти бються за кожен будинок, а російське командування не шкодує особового складу, відправляючи у наступ "гарматне м'ясо".
Нагадаємо, що 6 червня на пресконференції з нагоди Дня журналіста президент Зеленський заявив, що Запорізький та Сіверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками на фронті.
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