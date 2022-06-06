У Сєвєродонецьку на Луганщині тривають вуличні бої. Українські захисники та російські окупанти ведуть справжню артилерійську дуель. Про це в ефірі національного телемарафону заявив керівник військово-цивільної адміністрації міста Олександр Стрюк.

У Сєвєродонецьку йдуть запеклі бої, вуличні бої, це дуже складно. При цьому ведеться артилерійська дуель. Звісно, маємо сподівання, маємо віру в наші Збройні сили, але ніхто не збирається залишати місто і маємо його відбивати.

За словами мера, росіяни переважають у живій силі і буквально трупами проторюють собі шлях.

Так було і на початку штурму, коли рашисти атакували місто. Вони кидають і кидають новий людський ресурс. І це ускладнює ситуацію.

Командир батальйону Нацгвардії Петро Кузик підтвердив, що у Сєверодонецьку точаться запеклі вуличні бої. Українські захисники та рашисти бються за кожен будинок, а російське командування не шкодує особового складу, відправляючи у наступ "гарматне м'ясо".

Нагадаємо, що 6 червня на пресконференції з нагоди Дня журналіста президент Зеленський заявив, що Запорізький та Сіверодонецький напрямки є найскладнішими ділянками на фронті.