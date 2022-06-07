В Лисичанську окупанти обстріляли ринок, гірський коледж і школу, де постраждали дві людини. Про це свідчить заява голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Кілька годин рятувальники ліквідували загоряння торгових павільйонів ринку загальною площею 1000 квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати тільки ближче до вечора.

Після атаки окупантів будівля гірничо-індустріального професійного коледжу практично вигоріла. А із загальноосвітньої школи евакуювали двох постраждалих.

Ще трьох поранених у Лисичанську та Привіллі госпіталізували до медзакладів інших регіонів - це два чоловіки та жінка.

Ще вранці 6 червня окупанти здійснили масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано відразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське, в результаті чого 11 будинків були пошкоджені.

Гайдай також зазначив, що бої за Сєвєродонецьк знаходяться в розпалі. При цьому ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоахтирки і Воронове. У районі Білогорівки окупанти використовують ДРГ.