Петрів піст: коли він почнеться і що заборонено робити [ Редагувати ]
Петров піст завжди випадає на літній період. В деякі дні віруючим можна їсти рибу, гриби та страви з маслом.
Петров піст не має своєї постійної дати початку, через те, що вона прив'язана до святкування Трійці.
Світле свято Трійці у 2022 році буде відзначатися 12 червня.
А Петрів піст розпочнеться 20 червня і закінчиться 11 липня. Закінчення цього посту - на свято Петра і Павла, яке відзначається 12 липня.
Заборони на Петрів піст
Цей піст не є найсуворішим, хоча його рекомендують дотримуватися тим, хто в силу різних причин не зміг дотримуватися Великоднього посту.
Найголовніші заборони у їжі в цей піст:
- м'ясо
- молочні продукти
- яйця
Також рекомендується утримуватися від алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.
Важливі заборони на Петрів піст
- У цей пост, згідно давнім традиціям, не грають весілля і не влаштовують галасливі гуляння, свята, не вінчаються.
- Не варто в ці дні позичати гроші.
- Після заходу всі польові роботи потрібно припиняти.
- Бажано в цей період не стригти волосся.
- Також слід більше часу присвячувати молитвам і хорошим вчинкам, а від негативних емоцій потрібно утримуватися.
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