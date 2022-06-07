Петров піст завжди випадає на літній період. В деякі дні віруючим можна їсти рибу, гриби та страви з маслом.

Петров піст не має своєї постійної дати початку, через те, що вона прив'язана до святкування Трійці.

Світле свято Трійці у 2022 році буде відзначатися 12 червня.

А Петрів піст розпочнеться 20 червня і закінчиться 11 липня. Закінчення цього посту - на свято Петра і Павла, яке відзначається 12 липня.

Заборони на Петрів піст

Цей піст не є найсуворішим, хоча його рекомендують дотримуватися тим, хто в силу різних причин не зміг дотримуватися Великоднього посту.

Найголовніші заборони у їжі в цей піст:

м'ясо

молочні продукти

яйця

Також рекомендується утримуватися від алкогольних напоїв та інших шкідливих звичок.

Важливі заборони на Петрів піст