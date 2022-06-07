Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо легалізації марихуани для використання з медичною метою. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, основна причина, чому міністри схвалили документ - це негативні наслідки бойових дій для психічного здоров'я українців.

Ми розуміємо негативні наслідки війни на стан психічного здоров’я. Ми розуміємо кількості людей, які будуть потребувати медикаментозного лікування внаслідок цього впливу. І ми розуміємо, що немає часу чекати. Тому вже зараз ми підготували законодавче підґрунтя для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва.

За словами очільника МОЗу, уряд опрацьовує заходи суворого контролю за обігом відповідних ліків та відзначив їхню непривабливість для "рекреаційного вживання" через відсутність у складі певних речовин. Медикаменти планується виробляти та реалізовувати виключно на території України.

Комунікаційні кампанії проти виробництва препаратів канабісу свідомо ототожнюють ліки на його основі та канабіс, що перебуває в незаконному обігу, з метою нівелювати цінність його як лікарського засобу та дискредитувати саму ідею його використання в медичних цілях. Насправді ж препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. "Медичний" канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання.

Законопроект про легалізацію медичної марихуани був зареєстрований у Верховній Раді влітку 2021 року. Тоді для розгляду цієї ініціативи було скликане позачергове засідання парламенту, однак депутати його не підтримали.

Нагадаємо, що в Україні вже дозволили деякі ліки на основі канабісу.