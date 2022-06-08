Окупанти зруйнували Рубіжне та залишили 40-метрову вирву від бомби (фото) [ Редагувати ]
У американській компанії Maxar Technology показали зруйноване Рубіжне і 40-метрову вирву від бомби в Довгенькому.
Знімки зроблені 6 червня, вони опубліковані в Twitter.
Супутник зафіксував наслідки численних обстрілів військами росії Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони показали всіяні "ранами" від снарядів і бомб українські поля, зруйновані населені пункти й засікли техніку ворога.
На одному з кадрів – зруйновані будівлі у місті Рубіжне Сєвєродонецького району Луганщини. Також супутник зафіксував російські реактивні системи залпового вогню, орієнтовані на Сєвєродонецьк.
Фото: Maxar Technology
Вздовж річки Сіверський Донець у селі Богородичне Краматорського району Донецької області помітно, як окупанти обстрілювали територію з артилерії. Інші фото засвідчили наслідки численних ворожих обстрілів села Довгеньке в Ізюмському районі Харківщини.
Фото: Maxar Technology
Зокрема, воронки від артилерійських снарядів біля населеного пункту й яму від бомби діаметром у 40 метрів поміж будинків.
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