Гарантій при вивезенні зерна: у МЗС відреагували на слова лаврова [ Редагувати ]
В Україні не вірять обіцянкам міністра закордонних справ росії сергія лаврова про гарантії безпеки підходу судів після розмінування портів України. Про це свідчить заява спікера МЗС Олега Ніколенка.
Слова лаврова порожні. Україна чітко окреслила свою позицію щодо морських портів: потрібна військова техніка для захисту берегової лінії та місія ВМФ для патрулювання експортних шляхів у Чорному морі.
За його словами, не можна дозволити росії використовувати зернові коридори для нападу на південь України.
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