Кожен третій топ-менеджер має бути жінкою

Керівництво Євросоюзу ухвалило рішення про запровадження гарантованих місць для жінок у керівництві публічних компаній. Відповідну директиву, запропоновану Єврокомісією ще у 2012 році, підтримали і Європарламент, і Рада Європи.

З 30 червня 2026 року великі компанії, які працюють у ЄС, мають зробити так, щоб жінки займали щонайменше 40% місць серед невиконавчих директорів. Загалом жінки мають займати не менше 33% посад у керівництві компаній.

Наразі у восьми країнах ЄС уже ухвалені закони про квоти для жінок на керівних посадах.

За даними Європейського інституту гендерної рівності, у 2021 році жінки займали в середньому 30,6% місць у керівництві компаній ЄС. Проте різниця між окремими країнами дуже суттєва.

Норму ЄС поки виконує лише Франція, де на частку жінок припадає 45,3% керівних посад. В Італії, Нідерландах, Швеції, Бельгії та Німеччині цей показник становить 36-38%.

Водночас у таких країнах, як Кіпр, Естонія й Угорщина, жінок взагалі майже немає серед керівників компаній.

Про таку гендерну рівність можуть лише мріяти представниці прекрасної статі Афганістану. Нагадаємо, що лише наприкінці 2021 року "Талібан" заборонив міняти жінок на речі та насильно видавати заміж.