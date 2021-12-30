В Италии умерла Ассунта Мареска - первая женщина, ставшая во главе преступной организации каморра - неаполитанского аналога сицилийской мафии. Об этом сообщает газета Corriere del Mezzogiorno.

Ассунта Мареска в криминальных была известна под кличкой Pupetta ("маленькая кукла" - итал.). Мафиози в юбке скончалась 29 декабря в своем доме в комунне Кастелламмаре-ди-Стабия недалеко от Неаполя. Причиной смерти стали последствия сердечного приступа на 87 году жизни.

"Мадам каморра", как ее называли журналисты, была дочерью бандита и вышла за муж за одного из боссов организации Паскуале Симонетти. Когда мужа убили, она, будучи беременной, расстреляла предполагаемого киллера средь бела дня.

В 1955 году Мареску приговорили к 18 годам лишения свободы, но в 1965-м помиловали и она вышла на свободу.

Освободившись, Пупетта вышла замуж повторно за босса каморры Умберто Амматуро. Они расстались в 1982 году, тогда Мареска сама стала боссом.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Италии вышел на свободу Джованни Бруска - бывший глава сицилийской мафии по прозвищу Свинья ("u Verru").