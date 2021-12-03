Женщинам в Афганистане можно выходить на улицу Источник: ТАСС

Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, выпустило указ о правах женщин. Об этом сообщил в своем Twitter замминистра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.

Исторический указ подписал верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.

Указ о правах женщин в Афганистане:

"Женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мирное соглашение или прекращение вражды".

Женщину нельзя принудить к браку.

В случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества и самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, в частности, повторно выйти замуж.

Многоженцы обязаны предоставлять равные права всем [своим женам] в соответствии с законами шариата".

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В рамках проводимых в Афганистане реформ талибы:

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Напомним, что ранее талибы заявили о том, что Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.