"Талибан" запретил менять женщин на вещи и насильно выдавать замуж (документ) [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, выпустило указ о правах женщин. Об этом сообщил в своем Twitter замминистра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид.
Исторический указ подписал верховный лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада.
Указ о правах женщин в Афганистане:
- "Женщина - это не собственность, а благородный и свободный человек. Никто не может отдать ее кому-либо в обмен на мирное соглашение или прекращение вражды".
- Женщину нельзя принудить к браку.
- В случае смерти мужа вдова имеет право наследовать часть его имущества и самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу, в частности, повторно выйти замуж.
- Многоженцы обязаны предоставлять равные права всем [своим женам] в соответствии с законами шариата".
В рамках проводимых в Афганистане реформ талибы:
- вернули отрубание конечностей и смертные казни;
- запретили мужчинам брить бороды;
- запретили публично слушать музыку;
- разрешили женщинам учиться, работать и выходить на улицу (в чадре);
- запретили женщинам заниматься спортом.
Напомним, что ранее талибы заявили о том, что Афганистан не станет демократическим государством, страной будут управлять в соответствии с законами шариата.
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