Російські паспорти, видані жителям окупованих районів Херсонської та Запорізької областей, не будуть визнаватися в Євросоюзі. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Європейський союз рішуче засуджує укази президента Росії від 25 травня та 30 травня, що спрощують процес надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України в Херсонській та Запорізькій областях, які тимчасово перебувають під військовим контролем російських військ вторгнення, а також українським дітям, які залишилися без батьків та недієздатних осіб з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Європейський Союз не визнає цих паспортів, виданих у рамках агресивної війни Росії проти України.

Також Євросоюз засуджує "спроби запровадження російського рубля як валюту, паралельну українській гривні, спроби нав'язати російські навчальні програми та навчальні матеріали та змінити мову навчання у школах" на окупованих територіях.

Також ЄС виступає проти спроб росії "замінити демократично обрану та легітимну українську адміністрацію" на окупаційну.

25 травня окупаційна влада Запорізької області повідомила, що зараз "налагоджується інфраструктура та наймаються співробітники" для організації видачі паспортів рф мешканцям регіону.

8 травня маріонеткова влада Херсонщини заявила, що місцеві жителі зможуть отримати російські паспорти "вже цього року".

Нагадаємо, що 24 травня володимир путін спростив видачу російських паспортів жителям окупованих областей України.