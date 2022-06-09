Художники та волонтери обіцяють - це далеко не єдині подарунки Ужгороду

Останній Ленін Ужгорода. 30 років сяяв на стіні багатоповерхівки, і нарешті його зафарбували. В Ужгороді волонтери на місці портрета радянського вождя пролетаріату намалювали мурал. Спочатку довго поралися з портретом, загіпсували його, замурували. А згодом на висоті третього поверху народився патріотичний стінопис. І це не єдиний новий мурал в місті від творчих волонтерів, що ж на ньому дивіться в наступному сюжеті.

Кілька тижнів роботи на висоті.... І нарешті можна зробити спільне фото на тлі вже готового муралу.

Це команда художників і волонтерів. Три місяці тому вони випадково познайомилися в Ужгороді. За кавою народилася ідея - створювати мурали. Художники розробили кілька ескізів. На цій стіні донедавна було зображення Леніна. І митці вирішили - замість нього оселити тут синичку, на ім'я Воля.

Ксенія Дубовик, художниця-муралістка з Ужгорода:

В нас було дуже багато варіантів, але ми вирішили робити синичку. Це такий птах, який символізує дійсно свободу, він є навіть наших кольорів, українських. Він знищує шкідників, я рахую - це теж якби аналогія. Саме я зробила пшеничку, ягідки та крила.

Щодня художники видиралися на дах торгового центру, аби відтворити ескіз. Малювали за допомогою проектора. 150 квадратних метрів стіни оформлювали четверо художників. Перш ніж стати до роботи, довелося попрацювати ще й волонтерам-будівельникам. Портрет Леніна тут височів більш як 30 років і ніби пручався роботам. Спочатку довелося його заштукатурити, потім утеплити стіну та підготували тло для художників.

Ернест Завадський, волонтер:

Ми зібрали підприємців, меценатів, які радо долучилися. Надали нам певні необхідні технічні моменти пов'язані з реалізацією на Льва Толстого, стіна була, можна так сказали, готова аби на неї наносити малюнок, створювати мурал. Натомість на Капушанській на жаль такої можливості не було. Ми були змушені підготувати основу.

Мурал на Толстого, про який розповідає Ернест, художники малювали, поки волонтери боролися з зображенням Леніна. Ескіз підготувала Марія - художниця з Харкова.

Марія Ващенко, художниця-муралістка з Харкова:

Моя задача була розповісти, як це робиться. Я займалася розписом стін. Розпис стін, муралів - це моя основна спеціальність. То була така ціль, якщо я сюди приїхала, це місто дуже, дуже виявилося до мене добрим, дуже мені допомогло.

Дівчина у вишиванці - саме цей ескіз творча група зобразила на цій багатоповерхівці в Ужгороді. Містяни радіють новим муралам.

Анна та Софія, жительки Ужгорода:

Ой дуже гарно, ми недавно проходили поруч, побачили, ну таке красиво, цікаво, українське, гарне.

Олександра, жителька Ужгорода:

То, що було перед цим - Ленін - то просто жах. І нарешті ми дочекалися, що все змінилося.

А художники та волонтери обіцяють - це далеко не єдині подарунки Ужгороду від їхньої творчої групи. Вже узгоджують із міською владою наступний проєкт.