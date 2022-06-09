Державне бюро розслідувань збирає докази у кримінальному проваджені проти нардепа Олексія Ковальова за статтею колабораційна діяльність. І незабаром планують передати обвинувальний акт у справі до суду.

Підозри щодо Ковальова виникли, щойно він поїхав на захоплену територію. Проте напередодні нардеп-прислужник рашистів сам повідомив про співпрацю з окупантами. Ковальов зустрівся з представниками держави-агресорки. При цьому зазначив, що "росія на Херсонщині назавжди" та обговорив з окупантами крадіжку українського зерна.

Колаборанта, як і його поплічників, чекає до 15 років тюрми, щойно Україна поверне свої території. Про те, як чекають визволення на Херсонщині - розкажемо далі.

Такий вигляд в окупованому Херсоні має справжня сміливість.

Слава Україні, слава нації і *** російській федерації!

Жити поряд з окупантами та не зламатися - можуть тільки люди неабиякої хоробрості. Сказати те, що думаєш, про зірваний ворогом тризуб - це вже виклик!

Знаєте що, гості дорогі. Колись вам це аукнеться. Дуже-дуже сильно.

Відвертість може дорого коштувати. Рашисти щодня хапають у полон людей.

Таміла Ташева, постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим:

На території Херсонської області перебуває близько 600 людей, які фактично є заручниками. Перебувають у підвальних приміщеннях, і спеціально обладнаних приміщеннях. Фактично - катівнях. В Херсоні перебуває, за нашою інформацією, близько трьохсот людей в підвалах цих, решта людей знаходяться на території Херсонської області.

Тим часом рашисти готують масову паспортизацію жителів захоплених територій і проводять фейкове опитування. Люди мають розповісти - як вони ставляться до російських військ та їхнього "асвабаждєнія".

Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку. "Результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів. Адже жодного контролю щодо "чистоти" підсумку такого "дослідження" немає і бути не може.

Переселенець із Херсона:

І зараз, коли хочуть нас загнати в ті умови, коли в нас не буде вибору, це жахливо, дуже всіх лякає. Бо всі звикли до свободи. І настільки люди не хочуть, не хочуть того, що нам нав'язують.

Цей чоловік встиг виїхати, проте нині окупанти випускають українців хіба що на територію анексованого Криму. А підконтрольні Україні населені пункти - продовжують обстрілювати.

Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України:

Обстрілюються територіальні громади, до яких не має доступу гуманітарний вантаж. Це навколо Великоолександрівської територіальної громади, нова Осокорівка, це місця, де безпосередньо йдуть бойові дії. Неможливо довезти ліки, продукти. І важкопоранені херсонці не отримують відповідної допомоги.

Мирні села загарбники поливають із ракетних систем залпового вогню, танків і мінометів.

Олександр Штупун, речник Генерального Штабу Збройних сил України:

Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити перегрупування і посилення підрозділів сил оборони. Застосовував артилерію в районах Великої Костромки, Любомирівки та Новомиколаївки, а штурмову та армійську авіацію - в районах населених пунктів Олександрівка, Князівка і Новоданилівка.

Олександр Вілкул, голова Криворізької міської військової адміністрації:

В результате артобстрела села Твердомедово ранения получили двое гражданских. Мужчина - 52 года и женщина - 46 лет. Получили тяжелые ранения. Их оперативно эвакуировали в Кривой Рог, наши врачи оказывают им всю необходимую помощь. Мужчина реально "тяжелый".

За всі страждання мешканців Херсонщини бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти потужно відповідають окупантам.

За Херсон. Вогонь!

Допомагає нищити техніку ворога аеророзвідка. Як повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, українські війська відділяють від Херсона - якісь 20 кілометрів.