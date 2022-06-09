Міністерство охорони здоров'я України закликало європейські фармакологічні компанії зменшити асортимент ліків для росії. Це допоможе скоротити надходження до бюджету країни-окупанта. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріда, під час зустрічі з організацією Medicines for Europe, він зауважив, що більшість ліків, які постачаються в росію, є генериками (препарати, які є відтворенням оригінального препарату).

"Відмовившись від постачання таких препаратів, європейські фармвиробники дадуть змогу росіянам лікуватися власними "якісними" ліками. Також, зменшивши асортимент, фармвиробники сприятимуть скороченню податків, що надходять до бюджету держави-агресора, яка вже 105 днів атакує Україну", - зауважив Комаріда.

Також під час зустрічі Комаріда порушив питання щодо критерії ухвалення рішення про призупинення або ж скасування реєстраційного посвідчення компаній, які є прямо або ж опосередковано пов’язаними зі суб’єктами господарювання, що розташовані в росії або ж Білорусі.