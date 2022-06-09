В Івано-Франківську вуличним музикантам заборонили співати російською [ Редагувати ]
Влада Івано-Франківська запровадила правила виступів для вуличних музикантів. Зокрема заборонила вуличним музикантам співати пісні російською мовою. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.
Таким чином мерія міста відреагувала на побиття перехожим вуличного музиканта, який співав російських пісень.
Основне: не допускається публічне виконання творів російською мовою, в тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер.
Адже російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз. Контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи.
Також влада Івано-Франківська встановила наступні правила для вуличних музикантів:
- на визначених локаціях артист чи гурт можуть безперервно виступати не довше двох годин без встановлення будь-яких сценічних конструкцій;
- має бути перерва між виступами не менше 30 хвилин;
- також вуличні виступи різних артистів чи гуртів можна проводити на відстані не менше 100 м один від одного.
Нагадаємо, що раніше публічне виконання російськомовних пісень заборонили у Тернополі та Конотопі.
по темі
Міносвіти повідомило про виключення всіх вузів Росії з Болонського процесу Однією з підстав стало те, що ректори, керівники освітніх організацій підписалися під зверненням Союзу ректорів про підтримку президента у зв'язку зі спеціальною військовою операцією в Україні, повідомили в міністерстві.
Мета заходу - об'єднання культур цих трьох країн, які попри географічну віддаленість, стають все ближчими. Також під час концерту зібрали гроші для допомоги постраждалим від війни українцям.
Американський рок-гурт Metallica зібрав для України $1 млн. Кошти передали організації World Central Kitchen та ініціативі #ChefsForUkraine з безкоштовної роздачі обідів та продуктових наборів для біженців, які залишили Україну через військову агресію росії
З перших днів повномасштабної війни музикант займався волонтерською роботою, виступав у найбільш небезпечних містах, піднімаючи моральний дух усіх українців, даруючи слухачам заряд переможного оптимізму.
Після того, як головний постачальник газу в країну раптом показав своє справжнє обличчя - терориста і вбивці - німці вирішили провести ревізію бункерів та бомбосховищ країни. Щоб перевірити, чи зможуть зігріті російським газом громадяни знайти прихисток від російських ракет у разі потреби.