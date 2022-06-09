Влада Івано-Франківська запровадила правила виступів для вуличних музикантів. Зокрема заборонила вуличним музикантам співати пісні російською мовою. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків.

Таким чином мерія міста відреагувала на побиття перехожим вуличного музиканта, який співав російських пісень.

Основне: не допускається публічне виконання творів російською мовою, в тому числі, які можуть спричинити розпалювання міжнаціональної, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, або ж дискримінації прав та свобод людини, чи мають нецензурний характер.

Адже російськомовна продукція, незалежно якого змісту, не повинна лунати в наших містах, особливо зараз. Контролювати виконання цих вимог буде Муніципальна інспекція та правоохоронні органи.