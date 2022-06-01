У Тернополі музикантам заборонили співати російською мовою [ Редагувати ]
У Тернополі вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. Також визначили місця в яких дозволено виступати.
Про це пише видання "Файне Місто".
За словами міського голови Сергія Надала, в місті багато вуличних музикантів з різних областей, які виступають та збирають кошти для потреб наших бійців. Аби уникнути непорозумінь й скарг, мерія визначила місця де можна використовувати звукопідсилювальну апаратуру для вокалу чи інструментів.
Загалом було затверджено:
- 8 об’єктів для виступів у центральній частині міста;
- 5 об’єктів у парковій зоні;
- 5 об’єктів в житлових районах міста.
Також є й суворі обмеження для музикантів, серед яких:
- дотримуватися законодавства щодо захисту населення від впливу шуму;
- заборонено проводити виступи у стані алкогольного сп’яніння чи під впливом наркотичних засобів;
- виконувати пісні російською мовою.
по темі
Гурт Kalush Orchestra, який став переможцем конкурсу "Євробачення-2022" випустив емоційний кліп
Український виконавець Monatik звернувся до світових політичних лідерів
Аби підтримати втомлених людей, які застрягли у Василівці, хлопчик грав для них на саксофоні. Із 13-річним віртуозом познайомилася і наша Інна Гогой.
Після нинішньої війни на розмінування території України піде багато років
У Запорізькій області минулої доби українські захисники не давали спокою російським загарбникам