Рашисти знищили символ Сєвєродонецька - Льодовий палац (фото) [ Редагувати ]
Російські війська артилерійськими обстрілами знищили один із символів Сєвєродонецька - Льодовий палац. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Льодовий палац згорів. 5000 сєвєродончан більше не відвідають концерт на кращій сцені міста...
Рашисти закидали Льодовий снарядами.
Лід, фігурне катання, хокей, волейбол, спортивна школа, концерти, випускні - майже 50 років історії спортивного та культурного розвитку нашого Сєвєродонецька...
Льодовий палац Сєвєродонецька
Очільник Луганщини підтвердив зведення військових, що всередині Сєвєродонецька тривають запеклі бої.
Буряти відступили, бо значно слабші за наших захисників. Орки потужно обстрілюють Лисичанськ з великого калібру, який пробиває бетон. Містянам вкрай небезпечно перебувати, навіть в укриттях.
Також точаться бої в населених пунктах Гірської та Попаснянської громад. Через спеку рівень води у річці Сіверський Донець впав, це означає, що рашисти знову спробують кинути переправи.
Нагадаємо, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі.
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