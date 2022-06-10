На Вінничині виділили 8 квартир для родин військових та добровольців, які нині боронять Україну [ Редагувати ]
Квартира герою. На Вінниччині волонтери об'єднали зусилля із забудовником і виділили 8 квартир для родин військових та добровольців, які нині боронять Україну. Першу вже подарували сім'ї бійця Івана Ребера. Чоловіка нині вважають безвісти зниклим. Але його дружина і троє синів вірять, що він живий. Вінницькі волонтери хочуть активізувати бізнес - меценатів і забудовників із усього тилу, аби ті теж долучалися до благодійної акції.
Вони виходять з авто вчотирьох. Пані Антоніну та трьох її синів чекають волонтери і забудовник. Родині військового, який відчайдушно боронив Україну від рашистів, вручають документи на квартиру.
Документи підписані, і родина прямує до нової оселі. Простора двокімнатна квартира у вінницькій новобудові тепер належить їм.
Дивіться. Це - ваше… ось ваші ключі(віддає жінці). Єдине прохання - поки не міняйте двері…
Квартира - подарунок родині за мужність і відвагу батька і чоловіка Івана.
Антоніна Ребар, дружина військового:
Весь час був на Майдані, і зразу після Майдану він пішов захищати. Тоді до Іловайська. В Іловайську був поранений, проходив довгий курс реабілітації. Був і у Талліні, але й на цьому не спинився. Возив хлопцям допомогу…..Він активний був.
24 лютого ,коли розпочався повномасштабний наступ агресора, Іван одразу пішов на фронт.
Антоніна Ребар, дружина військового:
Він зразу зібрався і зразу поїхав. Це геть не.. я б його не спинила. Він був дуже патріотичний. Дуже активний…
Іван Ребар вважається зниклим безвісти. Зв'язок із ним зник, коли чоловік перебував у Василівці на Запоріжжі. Та дружина - чекає і вірить, що Іван повернеться додому.
Антоніна Ребар, дружина військового:
Чекати… поки закінчиться війна. Надіємося, що скоро закінчиться, що перемога буде за нами. І шоб наші хлопці всі повернулися живі-здорові. Щоб відвоювали нашу країну…
Війна в країні змінила життєві пріорітети багатьох, каже забудовник. Тож, поспілкувавшись із волонтерами, Володимир зрозумів, чим зможе допомогти.
Володимир Хоменко, забудовник:
Ми підтримаємо і героїв наших, і їхні сім'ї у цю важку хвилину. Ми зараз живемо в областях, де можна сказати - війни немає. Деколи прилітають ракети. Але шо робиться на передовій, і шо привозять сюди - на це важко дивитися. Страшно. Через шо я подумав, що хоч якось ми маємо підтримати Збройні сили України.
Для військових та добровольців у цьому будинку виділили вісім квартир. Волонтери закликають долучатися до акції інших забудовників з України.
Володимир Затайдух, волонтер:
В нас самий главний заклик, щоб, що в Вінниці, що в Україні, дуже багато забудовників, які мають таку змогу. Ми дуже хочемо, щоб забудовники об'єдналися і підтримали таку ініціативу. Можна назвати її "Флешмоб добра", адже всюди все плохо… і також доєдналися з подарунками квартир нашим військовим, нашим героям.
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