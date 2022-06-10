Квартира герою. На Вінниччині волонтери об'єднали зусилля із забудовником і виділили 8 квартир для родин військових та добровольців, які нині боронять Україну. Першу вже подарували сім'ї бійця Івана Ребера. Чоловіка нині вважають безвісти зниклим. Але його дружина і троє синів вірять, що він живий. Вінницькі волонтери хочуть активізувати бізнес - меценатів і забудовників із усього тилу, аби ті теж долучалися до благодійної акції.

Вони виходять з авто вчотирьох. Пані Антоніну та трьох її синів чекають волонтери і забудовник. Родині військового, який відчайдушно боронив Україну від рашистів, вручають документи на квартиру.

Документи підписані, і родина прямує до нової оселі. Простора двокімнатна квартира у вінницькій новобудові тепер належить їм.

Дивіться. Це - ваше… ось ваші ключі(віддає жінці). Єдине прохання - поки не міняйте двері…

Квартира - подарунок родині за мужність і відвагу батька і чоловіка Івана.

Антоніна Ребар, дружина військового:

Весь час був на Майдані, і зразу після Майдану він пішов захищати. Тоді до Іловайська. В Іловайську був поранений, проходив довгий курс реабілітації. Був і у Талліні, але й на цьому не спинився. Возив хлопцям допомогу…..Він активний був.

24 лютого ,коли розпочався повномасштабний наступ агресора, Іван одразу пішов на фронт.

Антоніна Ребар, дружина військового:

Він зразу зібрався і зразу поїхав. Це геть не.. я б його не спинила. Він був дуже патріотичний. Дуже активний…

Іван Ребар вважається зниклим безвісти. Зв'язок із ним зник, коли чоловік перебував у Василівці на Запоріжжі. Та дружина - чекає і вірить, що Іван повернеться додому.

Антоніна Ребар, дружина військового:

Чекати… поки закінчиться війна. Надіємося, що скоро закінчиться, що перемога буде за нами. І шоб наші хлопці всі повернулися живі-здорові. Щоб відвоювали нашу країну…

Війна в країні змінила життєві пріорітети багатьох, каже забудовник. Тож, поспілкувавшись із волонтерами, Володимир зрозумів, чим зможе допомогти.

Володимир Хоменко, забудовник:

Ми підтримаємо і героїв наших, і їхні сім'ї у цю важку хвилину. Ми зараз живемо в областях, де можна сказати - війни немає. Деколи прилітають ракети. Але шо робиться на передовій, і шо привозять сюди - на це важко дивитися. Страшно. Через шо я подумав, що хоч якось ми маємо підтримати Збройні сили України.

Для військових та добровольців у цьому будинку виділили вісім квартир. Волонтери закликають долучатися до акції інших забудовників з України.

Володимир Затайдух, волонтер: