На відновлення Ягідного виділили поки 11 мільйонів гривень.

Крім нових робочих місць перед країною зараз ще один виклик. Відбудова зруйнованого. Приміром, на Чернігівщині - десятки вщент зруйнованих сіл і сотні пошкоджених будинків. Утім, здебільшого в людей немає змоги провести ремонт власним коштом.

Тож, до роботи беруться волонтери і небайдужі українці. Так, зараз відновлюють село Ягідне. Як саме? Даніїл Снісар - бачив.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Двадцять вісім діб в окупації. Щонайменше, десятеро загиблих мирних жителів. Це село Ягідне, у 20 кілометрах від Чернігова. Сюди російські війська увійшли третього березня. І перетворили життя селян на пекло.

Під час вторгнення перше, що зробили окупанти, це зігнали жителів до підвалу місцевої школи.

Ніна, жителька Ягідного:

У погребі, у школі. Там 350 людей було. Усіх загнали. І хворих навіть, і пенсіонерів, і всіх. Навіть діток малих.

Пані Ніна - одна із тих трьохсот сотень людей, які були майже місяць жили ось у цьому приміщенні. Ті дні згадує із жахом. Бо тоді у підвалі школи, від задухи померли 10 людей. А росіяни у цей час займалися звичною справою - мародерили.

Ніна, жителька Ягідного:

Ходили і забирали що було. Я не можу переказувать. І в нас були. І посуду брали. Загалом, що в квартирі було, те і брали.

Петро, житель Ягідного:

Бомбили вообще тут. Пришли чурки с России. И пошли бомбить нас.

Близько п'яти тисяч російських солдат тримали село у страху. Фактично, перетворивши його на концтабір. Сюди загнали свою військову технику і замінували периметр.

Даніїл Снісар, кореспондент:

А це місцевий будинок культури у Ягідному. Точніше, те, що від нього залишилося. За свідченнями жителів, тут орки облаштували свій військовий штаб, а також схрон з боєприпасами.

Про російських окупантів тут і досі нагадують їхні запаси. Традиційно, це консервований рассольник - у банках.

Ніна Олексіївна, жителька Ягідного:

Але вони його не їли. Вони його не хотіли їсти. А постріляли свиней, корів. Вони варили собі і їле наше м'ясо - свиней, курей їли.

Жили російські армійці у погребах на подвір'ях. Ніна Олексіївна показує мені наслідки ворожої окупації. Її квартира ось у цьому триповерховому будинку.

Ніна Олексіївна, жителька Ягідного:

В нашій квартирі ось, випали - потолок упав. Бо зірвалися снаряди три. Один біля вікня - всі вікна вибиті були. Опалення пошкоджені. Всі батареї отак порозривалися ось.

Жінка розповідає: будинок орки використовували для захисту. Адже знали - наші вогонь по цивільних не ведуть.

Ніна Олексіївна, жителька Ягідного:

Ховалися за будинками. І ховалися тут, щоб їм як живий щит був. Щоб на їх не попадало все то.

Як розповіли місцеві жителі - окупанти навмисне і цілеспрямовано обстрілювали житлові будинки. Ба більше - свою техніку розташовували впритул до приватних садиб. Тож, вікна, двері, покрівля - це основні напрямки ремонтних робіт, які необхідно виконати у Ягідному.

В Ягідному росіяни пошкодили майже всі будинки. А 16 зруйнували вщент. І найбільша проблема зараз - це їхнє відновлення.

Ліда, жителька Ягідного:

В ремонті. У нас вугол в домі отак відбитий - шукати будівельників. Щоб чи розбирали, чи порадили, що робити.

І такі знайшлися. Село Ягідне обіцяють відбудувати силами волонтерської організації "Добробат". Хлопці вже кілька днів - допомагають місцевим із відновленням зруйнованого.

Олександр Тарасенко, керівник будівельного напрямку волонтерської організації "Добробат":

Ми збираємо людей з усієї України, волонтерів, які приїжджають і безкоштовно тут допомагають відбудувати будинки. Ми робимо ремонт покрівлі, фактично робимо нові і будемо ставити вікна, робити відкоси.

Ігор, волонтер:

Люди з'їхалися з усіх куточків України. Я вважаю, що ми зобов'язані це все зробити. Бо в першу чергу - це в наших інтересах.

Підприємці, офісні працівники, водії - до відновлення села стали чоловіки різного фаху.

Іван Псюк, волонтер:

Вирішив людям допомогти. Тому що треба людям допомога. І приїхали.

Іван Псюк - айтішник за фахом. Каже: без вагань погодився приїхати на Чернігівщину для допомоги постраждалим від російської окупації населеним пунктам.

Іван Псюк, волонтер:

Демонтаж даху робили і зараз монтаж. Це для мене вперше. Я взагалі не по цій роботі фізичній. Ще вікна привезуть - будем монтувати. Теж перший досвід буде. Добре, що є кому підказати, що робити.

На відновлення Ягідного виділили поки 11 мільйонів гривень. Усі ці кошти витратять на будматеріали. Адже всі ремонтні роботи волонтери роблять безоплатно. Але шукають меценатів. Навіть створили мапу будівель, які треба відновлювати.

Ростислав Смірнов, волонтер, радник міністра МВС України: