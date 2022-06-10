"Відлуння руйнації". Так називається проєкт українських ентузіастів, які влаштовують у понівечених росіянами містах невеличкі концерти. Кожен виступ має на меті показати світовій спільноті незламність українського народу, привернути увагу до масштабів руйнувань та надання потужного озброєння для оборони України.

Сьогодні учасниками проєкту стали українські школярі. Вони організували виступ на фоні руїн в Ірпені. Усе бачила Лілія Налягака.

Наче у пеклі - таким було життя 15-річного Вадима Дубика, коли росіяни намагалися захопити Ірпінь. Хлопець разом із сім'єю ховався у підвалі будинку. Каже: то була гра у виживання.

Вадим Дубик, учень 10-В класу ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи №2:

Воду відключили, газ, світло, нічого в нас не було - навіть зв'язку, було дуже холодно, ми вкривалися двома пледами, ще спальніком, в мене даже собака дрожала, зі мною спрала в кроваті, я її прикривав.

Попри те, що місто регулярно обстрілювали росіяни, Вадиму довелося виходити на вулицю. Щоб нагодувати собаку бабусі, хлопець не раз ризикував життям.

Вадим Дубик, учень 10-В класу ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи №2:

Було таке, що були дуже сильні обстріли, навіть танки стріляли і у сусідів там, де був підвал, десь 40 минут стояли, щоб усе це закінчилося, потім ішли годувати собаку і обратно. Було дуже страшно, що військові побачать і нас остановлять, не дай бог розстріляють.

Щоб якось заспокоїтися Вадим грався з собакою, а ще читав книжки.

Сьогодні Вадим із однокласниками зібралися біля одного зі зруйнованих ірпінських ЖК. У рамках проекту "Відлуння руйнації" діти виступатимуть з піснями та віршами на фоні руїн. Щоб нагадати світові, які жахіття переживають українські діти через агресію росіян.

Назарій Поліщук, вихованець волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні:

Я хотів би виступити на цьому заході для дітей, в яких немає Останнього дзвоника, чиї школи зруйновані.

Назарій Поліщук приїхав на захід аж із Бердичева Житомирської області. Він - випускник волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

Далі я планую бути військовослужбовцем, поступати у військову академію міста Одеса. Я готовий боротися, захищати Україну, відстоювати її честь і гідність.

Дітей Ірпеня Назарій сьогодні підтримує піснею і грою на гітарі, яку опанував сам.