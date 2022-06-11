У Маріуполі на міні підірвався трактор МНС росії: загинули троє [ Редагувати ]
В окупованому Маріуполі на міні підірвався трактор МНС росії. Загинули двоє рятувальників і військовий. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Молнія. Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС росії. Два працівника мчс окупантів та один російський військовий загинули на місці.
Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня.
Крім мін, у Маріуполі, захопленому російськими окупантами, існує загроза загибелі десятків тисяч людей через епідемію холери.
Нагадаємо, що на початку червня у Маріуполі від вибуху міни на пляжі біля порту загинули двоє людей.
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В окупованому і знищеному Маріуполі двоє людей загинули від вибуху міни. Один з загиблих - хлопчик 8 років. Трагедія сталася на пляжі "Піщаний", який примикає до Маріупольському порту
Окупанти публічно заперечують загрозу холери в Маріуполі
За однією з версій окупантів, причина в розмінуванні акваторії Азовського моря. Та є й інша версія - в місті поширюється холера. Навіть Всесвітня організація охорони здоров'я попередила: вакцину вже привезли в регіон.
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Масові убивства, катування, згвалтування та руйнації. Та звісно, грабежі та мародерство. Після звільнення міста все це доведеться фіксувати нашим правоохоронцям, аби притягти російських військових злочинців до відповідальності. Бо кожний із них має бути покараний.