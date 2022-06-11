Так зараз виглядає Маріуполь

В окупованому Маріуполі на міні підірвався трактор МНС росії. Загинули двоє рятувальників і військовий. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Молнія. Маріуполь. Прямо зараз на території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МЧС росії. Два працівника мчс окупантів та один російський військовий загинули на місці. Новина, яку сумною назвати важко. Відплата невідворотня.

Крім мін, у Маріуполі, захопленому російськими окупантами, існує загроза загибелі десятків тисяч людей через епідемію холери.

Нагадаємо, що на початку червня у Маріуполі від вибуху міни на пляжі біля порту загинули двоє людей.