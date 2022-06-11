У Словаччині на заводі державної компанії KONSTRUKTA-Defence ремонтуватимуть і модернізуватимуть десятки одиниць української військової техніки. Про це повідомило Міноборони країни, передає агентство TASR.

Завод знаходиться в місті Молдава над Бодвоу. Словаччина та Україна уклали контракт на ремонт, його деталі не розголошуються.

Словаччина разом з іншими країнами надає Україні військову допомогу на тлі військової операції Росії. На початку червня Міноборони Словаччини анонсувало відправку Києву восьми колісних самохідних артилерійських установок М-2000 Zuzana. Гаубиці будуть передані за "комерційним контрактом".

САУ Zuzana

САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок. Вони були передані в армію в липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління.

Артустановка завдяки стволу довжиною 52 калібру разом 45 здатна вести стрілянину на максимальну дистанцію до 41 км. Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох.

Разом з тим гаубиця володіє автоматом заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI - кілька ракет потраплять по одній меті одночасно.

Нагадаємо, що на початку квітня Словаччина передала Україні ракетно-зенітний комплекс С-300. Замість С-300 на озброєння словацької армії надійшла американська система Patriot.