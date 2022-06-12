Німеччина допоможе Україні в експорті зерна [ Редагувати ]
Уряд Німеччини створить грошовий фонд для прискорення експорту українського зерна.
Про це в інтерв'ю Handelsblatt заявив уповноважений уряду із залізничних перевезень Міхаель Тойрер.
За його словами, зараз Федеративний уряд Німеччини обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів, в яких планують перевозити українське зерно. При цьому німці хочуть допомогти з наданням терміналів для навантаження зерна на українському кордоні.
"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", - заявив Тойрер.
Він також додав, що у найкращому разі з 23 млн тонн зерна, яке знаходиться в Україні, за допомогою залізниці вдасться вивезти лише 10 млн тонн.
по темі
Німеччина має намір доставити в Україну броньовані гаубиці Panzerhaubitze 2000 близько 22 червня. Про це повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник. 15 німецьких зенітних самохідних установок Gepard німецька влада передасть до кінця липня
Україні восени може не вистачати приміщень для зберігання зібраного врожаю
Україна потребує не лише військової, але й гуманітарної допомоги
У четвер, 9 червня, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах відвідає Україну з робочим візитом
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скасував свій візит до Берліна