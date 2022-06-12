Гайдай розповів про три вдалі спецоперації ЗСУ на Луганщині [ Редагувати ]
На Луганському напрямку. українські військові вдало знищують російську живу силу. Про це свідчить заява голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, пише міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm.
ЗСУ вдалося знищити певну кількість окупантів одразу в трьох точках регіону.
Що стосується роботи спецпризначенців та ЗСУ, артилеристів, ми маємо три факти про злагоджену роботу. Ц знищення вагнерівців у Стаханові. Там один тільки вижив. Це знищення командного пункту чеченців в Рубіжному. Зараз з’ясовуємо втрати ворога.
Крім того, за словами Гайдая, українським військовим також вдалося знищити певну кількість російських військових, що намагались провести нараду в Палаці культури хіміків в Сєвєродонецьку.
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