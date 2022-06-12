Українські бійці продовжують вести запеклі бої на території Сєвєродонецька. Відбили черговий ворожий штурм на Слов'янськ.

Про це пише в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському напрямку окупанти обстрілюють позиції наших воїнів, а також цивільну інфраструктуру в населених пунктах Хрінівка Чернігівської області та Олександрівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку: російські військові намагаються покращити своє тактичне положення у Новому Бурлуку.

"Ворог обстріляв із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Замулівка, Байрак, Гусарівка та Руські Тишки", - додає Генштаб.

Безуспішно штурмували в напрямках Стариця - Рубіжне.

На Слов’янському напрямку: наші бійці відбили ворожий штурм на напрямках Довгеньке - Мазанівка та Довгеньке - Долина.

На Донецькому напрямку: противник зосереджує зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках й завдає удари по лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку: російські військові активних дій не вели, продовжували обстріли позицій наших воїнів.

На Сєвєродонецькому напрямку: противник продовжує намагатися встановити повний контроль над містом.

На Бахмутському напрямку: окупанти намагалися захопити Врубівку, однак успіху не мали. Під час спроби штурму в напрямку Оріхове - Золоте, ворог отримав відсіч.