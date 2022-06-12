"Окупанти знищили 2 з 3 мостів до Сєвєродонецька" - ОВА [ Редагувати ]
Окупанти хочуть "відрізати" Сєвєродонецьк від решти території Луганської області. Про це повідомляє очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.
Вони зруйнували два з трьох мостів, які ведуть до міста.
росіяни вночі зруйнували другий міст, що веде до обласного центру, прямо зараз вони масово обстрілюють з артилерії останній третій шляхопровід до міста, росіяни кидають всі сили, аби "відрізати" Сєвєродонецьк.
Українські військові контролюють промислову зону міста, але територія заводу "Азот" постійно обстрілюється.
За словами Гайдая, наступні два-три дні будуть показовими. Не виключають також наступи і на інших напрямках, а саме трасу Лисичанськ-Бахмут, яку окупанти намагаються взять під контроль.
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