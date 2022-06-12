Під Кропивницьким автомобіль затонув у ставку: загинули дві жінки та дитина [ Редагувати ]
У селі Мартоноша Кіровоградської області у місцевому ставку затонув автомобіль, в якому було п'ять людей. Про це повідомляє ДСНС.
Троє людей вибралися на поверхню, однак одна жінка згодом загинула. Ще одна жінка і дитина залишилися в машині, що затонула. Місцеві мешканці викликали рятувальників, які дістали тіла загиблих з водоймища.
Більше подробиць про пригоду не наводиться.
Нагадаємо, що водойми Київщини розміновують до купального сезону. У суботу, 11 червня, на Одещині від вибуху міни в морі загинув чоловік.
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