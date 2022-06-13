Пів сотні мешканців Лисичанська підозрюють у зраді: здавали через Starlink позиції ЗСУ [ Редагувати ]
СБУ підозрює понад 50 мешканців Лисичанська у співпраці з окупантами - вони передавали окупантам через Starlink інформацію щодо позиції українських військ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
СБУ з поліцейськими провели у Лисичанську перевірку понад 50 жителів, з мобільних пристроїв яких "зливалась" інформація щодо наших військових.
Показово, що російські агенти передавали дані через супутникову мережу Starlink. Саме такі встановлені у всіх наших гумштабах.
Приходили, брали гуманітарку, просили допомогу - отримували її, і не виходячи зі штабу - зраджували Україну.
Знали, що своїми діями вбивають і руйнують. За що Ви здавали своїх?
СБУ вже виявили канали зв’язку представників окупантів з коригувальниками вогню. Зараз у проросійському контенті соцмереж почали ширитися рекомендації щодо тимчасово обмеження інформаторської діяльності на шкоду Україні.
Репортаж журналістів "Інтера" про те, як живуть жителі Лисичанська під постійними обстрілами можна подивитися тут.
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