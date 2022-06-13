Мер Святогірська перейшов на сторону росії [ Редагувати ]
Мер Святогірська Володимир Бандура вирішив перейти на бік росії. Про це повідомляє "Новости Донбасса".
Він зустрівся з головою бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.
Ми з ним давно на зв'язку, він чекав, як і багато жителів Святогірська, визволення, підтримує проведення "спеціальної військової операції.
Також голова "ДНР" зауважив, що Бандура нібито приховував свою позицію "через вимушені причини".
Водночас Пушилін запропонував зраднику "зайняти посаду голови адміністрації міста Святогірська".
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