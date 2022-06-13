Українці у Швейцарії збирають допомогу для жертв війни. Фотосесії для дітей та виставки робіт українських митців відбулися у Женеві. Кошти та гумдопомогу, отримані завдяки таким проєктам, місцева діаспора відправляє в Україну. Скільки вже вдалося зібрати, знає Світлана Прокопчук.

У Парку Бастіонів у Женеві гамірно. У місцевому ресторанчику фотосесія з українськими дітьми. Дівчатка у віночках з живих квітів. Для професійних фотографів маленькі українки позують у костюмах від української дизайнерки Мар'яни Назарчук.

За фотосесією спостерігає Христина Батрух. Це донька українця Богдана Гаврилишина, якого вивезли на примусові роботи до Німеччини під час Другої світової війни. Упродовж 18 років Гаврилишин очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, а також був співзасновником Світового економічного форуму у Давосі. Христина продовжує справу батька, допомагаючи розвивати українську культуру і знайомити з нею увесь світ.

Христина Батрух, меценатка:

Я часто згадую, що я ціле життя перебувала у Швейцарії, я мусила переконати людей, що я не росіянка, що Україна - це окрема країна, що вона має власну культуру, літературу, релігію і так далі. І це дуже гарно, що це через дітей робиться. Бо я завжди вважала, що в Україні з дитинства є таке виховання, що культура - це така важлива справа. Я думаю, що це важливо показати, що наші діточки поважають власну культуру.

Після фотосесії усі діти рушили до Будинку асоціацій. За підтримки організації "Культурa" українське товариство "Женева" проводить виставку "Культура миру". Ці фото зробила Анетта Бублик. А картини - художниці з Києва Надії Ульянич.

Інна Ахтирська, голова Женевського осередку "Українці в Швейцарії":

За допомогою посольства України у Швейцарії ми привезли ці картини у Швейцарію. На сьогодні у нас 67 картин в Женеві творчості художниці. То у нас і портрети, і різні пейзажі. Ми відкрили вернісаж для того, щоб люди могли побачити ці картини, хтось - придбати. Усі івент-проєкти в Женеві задля допомоги Україні. Доброчинці сконцентрувались на забезпеченні медикаментами та підтримці дітей.

Марина Романенко, президентка швейцарської асоціації "Діти":

Ми дуже активно стали залучати кошти, відправляти дуже багато гуманітарної допомоги в Україну, проводити різні заходи для інтеграції українців, які приїжджають в Женеву. Тому що я з України. Так, я відчуваю, що я частина цієї країни і я маю допомагати (плаче).

Допомогти тим, хто залишився вдома, прагне і вимушена переселенка з Києва Тетяна Літвінчук. Разом з донькою вона шиє прапори, а виручені за стяги кошти відправляє в Україну.

Тетяна Літвінчук, біженка з Києва:

Я шью на обыкновенной домашней машине. Это не проффесиональная машина, поэтому это сложно. Флаги для меня - это не просто шить, а это часть для меня нашей Украины.

Загалом від початку війни на підтримку жертв російської агресії волонтерам вдалося зібрати та відправити до України півмільйона франків.