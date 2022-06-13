За 100 днів війни росія заробила $98 млрд на експорті газу та нафти [ Редагувати ]
Росія заробила 93 млрд євро на експорті викопного палива за перші 100 днів війни в Україні. Причому більша частина експорту була спрямована до Європейського союзу. До такого висновку дійшли аналітики з незалежного фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).
За перші 100 днів війни на частку ЄС припав 61% російського експорту викопного палива на суму майже 57 млрд євро. Найбільшими покупцями стали:
- Китай - 12,6 млрд євро;
- Німеччина - 12,1 млрд євро;
- Італія - 7,8 млрд євро.
Доходи росії насамперед припадають на продаж сирої нафти ($46 млрд). За нею йдуть газ, нафтопродукти, скраплений природний газ та вугілля.
Незважаючи на те, що російський експорт у травні різко скоротився, а країни та компанії відмовилися від поставок російського палива через вторгнення в Україну, глобальне зростання цін на енергоресурси продовжило збагачувати Москву, а доходи від експорту досягли рекордно високого рівня.
За даними CREA, середні експортні ціни в росії були приблизно на 60% вищими, ніж торік. У звіті також йдеться, що деякі країни збільшили свої закупівлі в росії, включаючи Китай, Індію, ОАЕ та Францію.
Нагадаємо, що 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти росії. Згідно з новими обмеженнями, країни ЄС мають відмовитися від російської нафти впродовж шести місяців, а від нафтопродуктів - впродовж восьми.
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