Понад пів трильйона доларів збитків зазнала Україна з початку повномасштабного вторгнення росії. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Ворог знищив тисячі житлових будинків та інших об'єктів інфраструктури.

Скільки часу знадобиться на відбудову, наразі важко спрогнозувати. Втім перед тим як будувати нове, потрібно розібрати зруйновані споруди. А це - сотні тисяч тонн особливого будівельного сміття, яке вже зараз становить загрозу для екології та здоров'я людей. Більше розкаже - Лілія Налягака.

Понад 18 тисяч об'єктів інфраструктури в Україні - руїни.

Кожен будинок, який зруйнований - це мінімум 50 кубічних метрів відходів руйнації.

Куди діти сотні тисяч тонн будівельного сміття?

В первые дни бесконтрольно сюда везли и из Бучи, и из Ирпеня, со всех сторон.

Та чому його не можна просто "поховати" на звалищі?

Ці смоли вони розчиняються і потрапляють у ґрунтові води - це спричиняє невідворотні зміни як для довкілля, так і для життя і здоров'я людей.

Лілія Налягака, кореспондентка:

Ірпінь - місто на Київщині, яке зазнало найбільше руйнувань. Росіяни гатили по ньому зі сторони Бучі усім чим тільки могли. У результаті - 70% колись мальовничого містечка тепер - суцільне будівельне сміття.

Це вулиця Технологічна. До повномасштабного вторгнення росіян тут був активний рух автомобілів, особливо вантажних. Через цю дорогу можна було виїхати з Ірпеня на Варшавську та Житомирську траси. Тепер тут сміттєзвалище. Будівельні відходи зі зруйнованих рашистами будинків просто нікуди більше вивозити.

Юрій Фєфєлов, робітник дорожньої служби житлово-комунального господарства міста Ірпінь:

Свалки не работают, была свалка в Горенке еще до военных действий здесь, сейчас она загружена капитально, невозможно принять это все. Изначально люди свозили сюда беспорядочно мусор, как попало, здесь были громадные горы мусора строительного, в осном стоительный мусор.

Тут і бетон, і арматура, і залишки побутової техніки.

Процентов 30 может убрали - 40, еще больше осталось.

І це "більше" залишається або на вулицях, або...

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

...в посадках, лісах, тобто вони неконтрольовано кудись вивозяться.

Тоне в будівельному смітті і Чернігівщина. Щоправда, там йому швидко знайшли застосування - залишками будівель підсипають тимчасові об'єкти інфраструктури.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА:

Зокрема знищено понад 20 мостів, відповідно ми відновлюємо їх по тимчасовій схемі, поки що.

Та усе ж більшість будівельного сміття поповнює місцеве звалище.

В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської ОДА:

Найболючіша проблема якраз саме в обласному центрі. На полігон твердих побутових відходів це сміття вивозиться. Сказати що є критичність саме в цю хвилину - ні. Але на перспективу ми кажемо що на 100% - це питання критичне.

Будівельне сміття від вибухів та обстрілів відрізняється від, так би мовити, "класичного". Адже це не тільки бетон та арматура, а й купа побутових речей та електроніки. Що становить неабияку загрозу довкіллю та здоров'ю людей.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

Рештки меблів, які вироблялися з ДСП, в яких є формальдегід і смоли небезпечні, акумулятори, телевізори, кондиціонери - це все потрапляє в навколишнє середовище, люди цим дихають, цим випаровуванням. Що під впливом опадів ці залишки згорівших будівель, ця зола, ці смоли вони розчиняються і потрапляють в ґрунтові води, є загроза потрапляння в підзем горизонти, забруднюється атмосфера, повітря, зелена маса. І це спричине невідворотні зміни як для довкілля, так і для життя і здоров'я людей, які знаходяться поблизу.

Усі ці залишки потребують дуже ретельного сортування і правильної утилізації. Нетоксичне будівельне сміття можна переробляти.

Потрібні спеціальні дробарки з магнітними заплатами, які вилучать арматуру, залишки бетону і з нього можна зробити бетонний щебінь. можна було б використовувати на основу під дорожній одяг і т.д.

Проте потужностей для цього в Україні немає. До повномасштабного вторгнення росіян частину будівельних відходів відправляли на переробний завод у Білорусь. Усе інше накопичувалося на полігонах.

Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги:

В Україні близько 7000 санкціонованих полігонів і сміттєзвалищ і понад 40 000 несанкціонованих сміттєзвалищ поблизу маленьких містечок або на полях, або в прибережних смугах або в лісополосах і до війни це все було перевантажене.

У новому Законі "Про управління відходами" врегулювали питання поводження зі сміттям, що утворилося внаслідок бойових дій. Нещодавно нормативно-правовий акт пройшов друге читання у комітеті Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України:

Ми будемо звертатися до наших міжнародних колег для того, щоб отримати відповідні технології або допомогу для того, щоб убезпечити вплив таких відходів на навколишнє середовище.

А поки екологи радять людям, які самі розбирають завали будинків дотримуватися правил безпеки.

Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України: