Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового председателя Черновицкой областной государственной администрации. Соответствующий документ опубликовали на сайте главы государства.
Новым главой ОГА стал Сергей Осачук.
Кто такой Сергей Осачук?
Сергей Осачук - кандидат исторических наук, переводчик. В 2013 году был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах. Также был на должности советника городского головы.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Хмельницкой области. А также Кабмин уволил руководителя Госэнергоэффективности.
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