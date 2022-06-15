Ворог зазнав великих втрат: ЗСУ на півдні завдали ударів по складах з технікою [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські військові на південному напрямку завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки, також придушені командно-спостережні пункти противника і знищені два склади з боєприпасами.
Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Південь".
Окупаційні війська 14 червня двічі намагалися завдати авіаційних ударів. Вранці ворожий вертоліт збитий українськими військовими з переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень Мі-8 противника атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.
У відповідь українською авіацією завдано три удари по скупченню живої сили й військової техніки російської армії в Херсонській області. Всього за добу на південному напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів і офіцерів, а також понад 60 одиниць техніки, серед яких вертоліт, САУ "Піон", РСЗВ "Град", три гаубиці, а також 19 одиниць бронетехніки та 33 автомобілі.
по темі
Українські військові звільнили село Придонське в Харківської області
Окупанти свої основні зусилля зосередили на захопленні Богородичного та створенні умов для розвитку наступу на Слов'янськ
У понеділок, 13 червня, на Донбасі українські військові звільнили три села
Українські військові знищили штаб, боєприпаси та техніку окупантів у Харківській області
Збройні сили України минулої доби ліквідували ще 150 окупантів за добу