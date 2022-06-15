Українські військові на південному напрямку завдали ракетних ударів по складах з пальним і районах зосередження техніки, також придушені командно-спостережні пункти противника і знищені два склади з боєприпасами.

Про це повідомляє в Facebook оперативне командування "Південь".

Окупаційні війська 14 червня двічі намагалися завдати авіаційних ударів. Вранці ворожий вертоліт збитий українськими військовими з переносного зенітно-ракетного комплексу, а вдень Мі-8 противника атакував річкову переправу, намагаючись обмежити наші підрозділи в маневрах.

У відповідь українською авіацією завдано три удари по скупченню живої сили й військової техніки російської армії в Херсонській області. Всього за добу на південному напрямку окупанти втратили понад 70 солдатів і офіцерів, а також понад 60 одиниць техніки, серед яких вертоліт, САУ "Піон", РСЗВ "Град", три гаубиці, а також 19 одиниць бронетехніки та 33 автомобілі.