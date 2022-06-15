Військова хитрість у сільському господарстві. Волонтерам із Миколаївщини вдалося провести цілу спецоперацію з порятунку понад сотні корів і телят. Худобу вивезли з однієї з тамтешніх ферм, що опинилася лише за кілька кілометрів від тимчасово окупованих ворогом територій. Звідти окупанти майже постійно обстрілювали господарство. І не випадково, а навмисно - адже коли селяни й волонтери вперше спробували вивезти худобу, рашисти почали прицільно вести вогонь по вантажівці, убивши водія. Але на другий раз волонтери вчинили хитро... Про лайфхак воєнного часу розкаже Христина Гашенко.

Худі та виснажені постійними обстрілами корови й телята. В село Українець на Миколаївщині, де розташована ферма, снаряди окупантів падають ледь не щодня. Тож вивезти рогату худобу людям довгий час не вдавалося… Допомогти наважилися фермери зі Львівщини.

Андрій Ковч, організатор операції з порятунку тварин:

Нам пощастило, що були погодні умови, пішов дощ це означало, що російські "орлани", тобто їхні дрони, нас не побачать, під хмарами, а якщо опускаються під хмарами, то відразу будуть збиті ЗСУ, відповідно ми розуміли, і ми цим скористалися.

Сьогодні 126 корів і телят - уже в безпеці. Деякі тварини - з важкими пораненнями. Їх треба оперувати.

Її осколок бачите, зайшов біля вуха і бачите, пішов, вийшов на вихід. Це Бог так дав, що вона жива. Треба повністю розрізати, подивитися, чи там немає осколка, зашити це все.

У деяких корів від обстрілів постраждали очі…

Михайло Веселовський, фермер:

От вибите око худоба дуже потовщена, настрашена дуже, щось десь гримне, вони всі здригаються біжать не знати, що із ними робити.

Фермери розповідають - худобу привезли голодною та виснаженою.

Михайло Веселовський, фермер:

Вони приїхали до нас, то я думав вони вдавилися сіном. Ці тварини могли не їсти, ну так вам ніхто не скаже, ну десь місяць взагалі були голодні, так вони виживали. Те щобнула собі там травички і вони були в гарному стані і за місяць чи півтора зійшли, що аж повилазили кості.

Телята - ще у гіршому стані…

Михайло Веселовський, фермер:

Двоє телят, то я на руках до себе відніс тому, що здихали з голоду, здихали, але ми дали молока і відпитали. Вони самі менші, й вони мають повністю легеневе захворювання вони всі підкашлюють чи нам тому, що вони і дощі були, і холод був. Спали де-небудь вони просто простуджені.

Для знесилених тварин на фермі склали спеціальний раціон харчування.

Михайло Веселовський, фермер:

Зараз на стіні, тому що якщо ми дамо трави може піти здуття і будем мати проблему. Зараз поки що тиждень чи два подивимося по результату. Іде сіно, комбікорм оця група і сухе молоко. Сухим молоком відпоюємо.

Христина Гашенко, кореспондентка:

Через невеликі приміщення частину худоби довелось поселити на іншій фермі. Тепер тут живуть старші особини, які потребують неабиякої уваги.

Степан Костів, фермер:

Ті орки наробили нам біди, понищили людей і тварин, розумієте, песиків забирають хто любе ну а худобу - стараємося допомоги, щоб не було проблем з молоком у нашій державі, чим можемо допоможемо, стараємося. Думаємо над технікою по заготівлі кормів, бо думаємо, що вони будуть зимувати у нас, там на сході не дають зробити кормової бази.

Помістити у вантажівки всіх корів не вдалося. Деякі - досі змушені терпіти рашистські атаки на рідній фермі.

Людмила Голуб, директор ферми:

У нас вчора обстріляли за ніч. Було 60 корів, залишилось, а на ранок 50. Представте собі, це дуже небезпечно. Вони ж не об'являть тривогу, вони не кажуть коли буде летіти. Летить, просто, стріляють і все, через 7 секунд у нас уже лежить, он. Дуже небезпечно.

Чи вдасться евакуювати всіх корів і телят, які досі живуть під ворожими обстрілами, фермери прогнозувати не беруться.