На Херсонщині рашисти знайшли собі нового противника. Тепер обстрілюють не лише мирних українців, а й їхні поля. Тож наші захисники змушені турбуватися ще й про збереження врожаю пшениці та ячменя - стратегічного ресурсу для країни. Попри все, Збройні сили України й далі наближаються до тимчасово окупованого Херсона. У наступному матеріалі - про це детальніше.

Площа займання дуже велика. Прилетіли великі запальні снаряди. Загорілася величезна площа пшениці.

Ці пекельні краєвиди на Херсонщині - результат ворожих обстрілів. Для рашистів українські поля стали однією з основних цілей, кажуть наші захисники.

Для тих, хто вважає, що те, що відбувається на Півдні не загрожує нашій безпеці - подивіться на це зерно. Це готовий врожай. Тиждень орки щоденно по 5, по 10, по 20 полів щоденно запалюють на всій межі розмежування по лінії фронту Миколаївської і Херсонської області.

Українські військовослужбовці докладають неабияких зусиль, щоб урятувати цьогорічний врожай.

Давай сюда, Андрюха!

Та площі загорянь - колосальні. Загасити пожежі на полях вдається не завжди.

Це поле, на жаль, згорить за найближчі 15-20 хвилин. Врятувати його як минулого разу, на жаль, не вдасться.

Втім на Херсонщині окупанти обстрілюють не лише поля.

Шоб вам добра, с*ка, нікому не було. Сволочі, бл***!

У селищі Нововоронцовка нещодавно ворожі снаряди впали в районі автовокзалу.

Диви, що це поробили, падло, бл***!

Обійшлося без жертв. Але постраждала будівля автостанції, місцеві магазинчики та житлові будинки.

Владислав Назаров, спікер оперативного командування "Південь":

Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та атаки системами залпового вогню по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, посилює свою оборону, мінує підступні шляхи та узбережжя річки Інгулець.

Тим часом наші захисники поступово просуваються вбік Херсона. За даними обласної військової адміністрації, зараз активні бої тривають між селами Таврійським і Томиною Балкою.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми прийдемо в Херсон і звичайні херсонці на вулицях міста будуть зустрічати саме нашу армію. Провал окупантів, які намагалися святкувати так званий день росії тільки доводить, що Херсон - українське місто. І херсонці святкуватимуть тільки українські свята.

Ой, у лузі червона калина похилилася

Переконання Президента яскраво засвідчують ці кадри з тимчасово окупованого Херсона.

...і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні!

В тому що, рашистам недовго залишилося панувати в Херсоні, - впевнені й наші захисники.