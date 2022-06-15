"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!". Про це повідомляють прес-служби "Укрпошти" і Мінцифри.

Найбільше голосів українці віддали за ескіз з трактором, що буксує танк.

Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі осіб, з яких понад 766 тисяч - у "Дії". Варіант ескізу з трактором, який тягне танк проголосували 41,2% учасників опитування.