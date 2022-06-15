Стало відомо, якою буде нова марка від "Укрпошти" [ Редагувати ]
"Укрпошта" оголосила результати голосування за ескіз до марки "Доброго вечора, ми з України!". Про це повідомляють прес-служби "Укрпошти" і Мінцифри.
Найбільше голосів українці віддали за ескіз з трактором, що буксує танк.
Згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, за тиждень до опитування долучилося понад 833 тисячі осіб, з яких понад 766 тисяч - у "Дії". Варіант ескізу з трактором, який тягне танк проголосували 41,2% учасників опитування.
- На другому місці путін, якого зупиняє ЗСУ - 18,6%.
- Третє місце у воїна з KALUSH - 14,8%.
- Четверте і п'яте місце розділили гусак в полі з військовими і керамічний півник. За них віддали свій голос 13 і 12,5%.
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