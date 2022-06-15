Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" поставлятиме газ для 8,8 млн українських домогосподарств за ціною 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Ці домогосподарства отримували газ від постачальника "останньої надії" (ПОН).

Як зазначили в прес-службі, з 1 травня 2022 року до реєстру ГК "Нафтогаз України" підключені 8,8 млн українських домогосподарств. Відповідне рішення ухвалили ОГТСУ та Міністерство енергетики України.

Таким чином, для забезпечення безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану всі споживачі, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом "Твій Газзбут" (104.ua) та ТОВ "Одесагаз-Постачання", з 1 травня 2022 року забезпечуються газом від "Нафтогазу".

Зміна ціни актуальна для клієнтів, які донедавна отримували газ від місцевих газопостачальних компаній у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.