Китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом роії володимиром путіним. Про це повідомляє National Post.

Під час розмови сторони обговорювали Україну.

Як інформує видання, у розмові з путіним президент Китаю відмовився засудити дії росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".

Також Сі Цзіньпін сказав президенту росії, що всі сторони повинні працювати над врегулюванням ситуації в Україні "відповідальною мірою", а також заявив, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.