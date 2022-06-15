Сі Цзіньпін і путін обговорили Україну: що відомо [ Редагувати ]
Китайський лідер Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом роії володимиром путіним. Про це повідомляє National Post.
Під час розмови сторони обговорювали Україну.
Як інформує видання, у розмові з путіним президент Китаю відмовився засудити дії росії в Україні або визнати їх вторгненням та "закликав до вирішенням проблеми шляхом переговорів".
Також Сі Цзіньпін сказав президенту росії, що всі сторони повинні працювати над врегулюванням ситуації в Україні "відповідальною мірою", а також заявив, що Китай готовий допомогти вирішити проблему.
Кожна із зацікавлених сторін має займати відповідальну позицію, сприяючи правильному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий продовжити свою конструктивну роль.
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